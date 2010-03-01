ПП "Херсонтеплогенерація" має намір підвищити тарифи на опалення для всіх категорій своїх абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в тексті проекту відповідного регуляторного акту.

Згідно з проектом, тарифи на теплову енергію, яку постачає ПП "Херсонтеплогенерація", мають бути підвищені станом на 1 січня 2010 р.

Так, планується, що тариф на опалення для населення підвищується на 22% - з 277,38 грн. за 1 Гкал (з ПДВ) до 340,26 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); тариф для бюджетних організацій підвищується на 14% - з 575,99 грн. за 1 Гкал (з ПДВ) до 655,21 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); для решти всіх категорій користувачів - на 15% - з 571,47 грн. за 1 Гкал (з ПДВ) до 661,73 грн. за 1 Гкал (з ПДВ).

Зростання тарифів пояснюється тим, що на початок опалювального сезону 2009/2010 рр. діючі розцінки на опалення відшкодовували його собівартість для населення на 81,5%, для бюджетних організацій - на 87,9%, для решти всіх категорій користувачів - на 86,4%.

У Херсоні послуги централізованого теплопостачання також надають КП "Херсонтеплоенерго" і ВАТ "Херсонська ТЕЦ".