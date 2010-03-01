В Австралії пройшов рибний дощ

Рибний дощ двічі пройшов над невеликим австралійським містечком Топ-Енд. Маленькі білі рибки живцем падали на землю, передає ІТАР-ТАСС.

Пояснити ситуацію спробував старший синоптик метеорологічного бюро Ешлі ПАТТЕРСОН. "Геологічні умови були ідеальними, щоб породити невелике торнадо в цьому районі, де, з одного боку, близько розташоване морське узбережжя, а з іншого - озеро Аргайл, - зазначив Е.ПАТТЕРСОН. - Однак ніяких природних катаклізмів нами зафіксовано не було".

Як розповіла одна з очевидців Крістіна БАЛМЕР, сотні сотень білих риб падали на дорогу, дахи будинків, дерева, автомобілі. "Завдяки такому дивовижному дару небес ми на найближчі тижні повністю забезпечені їжею", - говорить К.БАЛМЕР. "Добре, що не було дощу з крокодилів", - іронізували сусіди, додавши, що "здатність літати" виявилася у одного з різновидів окуня, який зустрічається на півночі Австралії.

За словами старожилів, риба, що падає з небес, тут стає чи не звичайним явищем. Так "рибні опади" вперше випали в 1974 році, а в 2004 році вони пройшли знову.