Зміни клімату ускладнюють виробництво кави

Виробники кави в усьому світі зіткнулися з проблемами, пов’язаними з глобальним потеплінням. За даними Міжнародної організації кави, об’єми виробництва кавових бобів для найпопулярнішого напою впали.

Попит жителів планети на тонізуючий напій збільшується, натомість можливості виробництва обмежуються. Так заявив голова Міжнародної організації кави Нестор ОСОРІО на 3-й всесвітній кавовій конференції, яка відбулась у місті Гватемалі в суботу та неділю.

Кавова промисловість хоче сильніше підтримувати насамперед маленькі фермерські господарства. В останні 25 років температура в регіонах вирощування бобів піднялась на півградуса, сказав Н.ОСОРІО, це «у п’ять разів більше, ніж в попередні чверть століття». За словами політика, через це фермери змушені переїжджати вище в гори, а досі високогірна кава вирощувалась на висоті 1200-1500 метрів над рівнем моря.

Згідно з прогнозами галузевої організації, потепління на Землі незабаром призведе до того, що виробництво не зможе задовольнити зростаючий попит.

У період з 2001 по 2009 роки загальносвітовий попит зріс із 62 мільйонів тонн до майже 80 мільйонів тонн. Водночас, виробництво становило торік лише 75 мільйонів тонн, звітує кавова організація.

Зокрема, у Колумбії врожай бобів минулого року скоротився на 35 відсотків. Сальвадор та Коста-Ріка ще досі оговтуються від кризи 2000-2005 років, коли виробництво впало майже наполовину. Минулого року експорт з дев’яти кавових країн знизився на 28 відсотків.

Непрямим підтвердженням великого попиту на каву може слугувати баланс швейцарського концерну Nestle за 2009 рік, оприлюднений цими днями. Зростання в їхньому підрозділі кавових напоїв становило майже 10 відсотків. І це здебільшого за рахунок покращення бізнесу в Азії та Америці, тоді як у Європі спостерігалася стагнація.

“Німецька хвиля”