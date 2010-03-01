Безвізовий режим між Україною та ЄС залежить від обох сторін
14:36, 01 березня 2010Права споживачів
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Запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом залежатиме від обох сторін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після спільної зустрічі у Брюсселі.
«Ми обговорили питання безвізового режиму. Це залежатиме і від ЄС, і від України», - сказав Ж.БАРРОЗУ.
Президент Єврокомісії не назвав ніяких можливих дат введення безвізового режиму між двома країнами.
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