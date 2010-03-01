Безвізовий режим між Україною та ЄС залежить від обох сторін

Запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом залежатиме від обох сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після спільної зустрічі у Брюсселі.

«Ми обговорили питання безвізового режиму. Це залежатиме і від ЄС, і від України», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії не назвав ніяких можливих дат введення безвізового режиму між двома країнами.