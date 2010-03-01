Держспоживстандарт забракував весь перевірений маргарин

Працівники Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 167 т 891 кг маргарину на загальну суму 1,295 млн. грн. Вимогам НД щодо маркування не відповідала вся продукція. Загалом було проведено 8 перевірок, на 6 з них виявили порушення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспектори держнагляду забракували маргарин через недотримання періодичності санітарного контролю виробництва; незадовільну організацію контролю за показниками якості та безпеки сировини і готової продукції; відсутність дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби на право виробництва; незадовільний приймальний контроль сировини для хлібопекарської та кондитерської промисловості за маркуванням; відсутність приладу для виміру вологи під час зберігання; відсутність необхідних умов для проведення вимірювання та випробування продукції; необізнаність фахівців підприємства стосовно необхідності узгодження технології виробництва продукції з органами МОЗ України та інші порушення законодавства.

Зокрема, на одному із севастопольських підприємств було виявлено 609 кг м’якого маргарину „Кримське. Екстра” вартістю 7 тис. 558 грн. з порушенням вимог НД щодо періодичності випробувань за вмістом твердих трегліцеридів, за показниками безпеки (токсичні елементи, пестициди), а також за маркуванням: на етикетці вказано „Схвалено інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України” без документального дозволу на використання цього надпису.

Загалом на 5 підприємствах було заборонено реалізацію 9 партій маргарину, на 1 підприємстві заборонена реалізація всієї продукції. За реалізацію неякісної продукції застосовано 10 штрафів на загальну суму 13 тис. 218 грн.