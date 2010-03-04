На Буковині виявили склад з фальсифікованим алкоголем

Найбільшу за останні кілька років партію фальсифікованого алкоголю виявили працівники податкової міліції в одному з сіл Вижницького району Чернівецької області спільно зі співробітниками УСБУ Буковини. Фактично попереджено потрапляння до торговельної мережі Чернівецької області понад 80 тисяч пляшок горілчаного фальсифікату.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, у приміщеннях колишнього колгоспу в буковинському селі зберігалося 89 пластикових діжок ємністю 220 літрів кожна, 6 тисяч корків, понад 2 тисячі порожніх півлітрових пляшок відомих марок та прилади для розливу алкогольної продукції. За попередньою оцінкою, вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1 мільйон гривень.

Наразі відпрацьовуються шляхи постачання сировини та збуту готової продукції, при цьому податківці не виключають версію крадіжки сировини з найближчого спиртозаводу.

Якщо експертиза встановить, що фальсифікат загрожував життю та здоров’ю людей, проти власника підпільного складу буде порушено кримінальну справу за статтею 204 ч. 3 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.