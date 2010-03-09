Milka розширила асортимент

Компанія «Крафт Фудз Україна», один з найбільших виробників кондитерських виробів, навесні 2010 року розширила асортимент шоколаду ТМ Milka. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Компанія вивела на ринок дві нові начинки - «полуниця та крем» і «крем-десерт карамель».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» - українська компанія, що входить до групи компаній „Крафт Фудз”, другого в світі виробника продуктів харчування. КФУ виготовляє каву, шоколадні вироби, солоні снеки. КФУ працює на ринку продуктів харчування України з 1994 року. До складу підприємства входять: Тростянецька шоколадна фабрика „Україна” та Вишгородська філія з виробництва чіпсів і фасування кави. З 2003 року ЗАТ „Крафт Фудз Україна” відповідає за збут продукції на ринку Молдови, а з 2005 року – на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані. А з 2008 р. – ще і на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизcтану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії.

Торгові марки: «Корона», Milka; «Ведмедик «Барні»; «Люкс»; Jacobs, Carte Noire.