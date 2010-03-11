До Севастополя не доїхало 24 тис. пляшок фальсифікованої горілки

У Севастополі співробітники Управління податкової міліції попередили ввезення до міста 24 тис. пляшок фальсифікованої горілки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Севастополі, оперативникам стало відомо, що до міста прибуває вантажний автомобіль з причепом, заповненим горілкою сумнівного походження. Вантаж – це 24 тисячі півлітрових пляшок. На кожній була наклейка з назвою «Горілка «Пшенична Мрія» і зазначено виробника - реально працюючий в одній з областей України завод.

Водій вантажівки на запитання податкових міліціонерів відповів, що його було найнято незнайомим йому громадянином, а горілка мала бути реалізована у торговельній мережі міста. Проте жодних супровідних документів на вантаж і сертифікатів, які підтверджують якість продукції, надано не було.

Після проведення відповідної експертизи з`ясувалося, що спиртовмісна рідина кустарного виробництва не відповідає ДСТУ і не може продаватися населенню. Фальсифікат виготовлено з етилового спирту невідомого сорту (тобто недоброякісної сировини). Вживання цього напою несе загрозу здоров`ю і життю людей.

За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу. УПМ ДПА у місті Севастополі проводить комплекс оперативно-слідчих заходів щодо встановлення всього кола осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольної продукції.