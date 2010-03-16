Вчені визнали яєчню найкращим сніданком

Американські вчені провели аналіз поживності курячих яєць і їх впливу на організм людини. Результати дослідження дозволили їм назвати страви з яєць кращими для вживання на сніданок.

Про це повідомляє британська газета The Daily Mail.

Дослідники заявляють, що "регулярне вживання яєць сприяє підтримці здоров`я, гарної фізичної форми й високого інтелектуального рівня".

Яйця в щоденному раціоні харчування не призводять, як вважають вчені, до накопичення зайвої ваги. Вони містять велику кількість вітамінів та мікроелементів, які сучасна медицина радить вживати людині щодня. Яйця багаті на протеїни, важливі вітаміни D і B12, метали селен і холін. Яйця також мають широкий набір таких необхідних для людини амінокислот і антиоксидантів.

У результаті людина, що почала день зі звичайної, на перший погляд, яєчні, отримує такий необхідний для трудового дня біологічний імпульс, який дозволяє їй успішно справлятися з роботою, переконані американські вчені.

Відзначимо, у квітні минулого року міжнародна група вчених встановила, що у дітей, які у віці до трьох років регулярно їли на сніданок кашу, поліпшується шкільна успішність, а також рівень інтелекту.

ТСН