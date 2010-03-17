Новий уряд збирається підвищувати ціну на газ для населення

Новий український уряд планує підвищити ціни на газ для населення. За словами віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА, стосуватиметься така політика лише «багатих».

На противагу С.ТІГІПКУ, у Національному форумі профспілок наполягають, що на нові тарифи треба погоджуватися лише після конкретних реформ нового Кабміну. У свою чергу, економісти не проти підвищення, але застерігають уряд від непопулярних кроків.

Про намір підвищити тарифи на газ в Україні говорили ще в уряді Юлії ТИМОШЕНКО. Плани Кабміну відповідали, зокрема, й вимогам Міжнародного валютного фонду, який в обмін на конкретні кроки в економічній сфері обіцяв черговий транш шістнадцятимільярдного кредиту. Щоквартальне підвищення ціни на газ мали запровадити з 1 січня. Проте Національній комісії регулювання електроенергетики не вдалося узгодити відповідну постанову з Національним форумом профспілок – і рішення відклали.

Нині за ціну на блакитне паливо береться вже новий уряд. В ефірі одного з телеканалів віце-прем’єр-міністр України з питань економіки С.ТІГІПКО заявив, що уряду «доведеться підвищувати ціни на газ та деякі комунальні послуги».

Віце-прем’єр обіцяє, що підвищуватимуть лише для «багатих». Щоправда, чи має він на увазі громадян заможних, чи ту категорію населення, яка споживає найбільше газу, С.ТІГІПКО не уточнив. «Тарифи треба підняти, й за них повинні платити багаті, а гроші, які ми вилучимо з бюджету, треба давати бідним – це буде соціально справедливо», – зазначає він.

Голова Національного форуму профспілок Мирослав ЯКИБЧУК переконує, що у профспілці не погодяться на підвищення цін на газ доти, доки не отримають належного обґрунтування. На думку М.ЯКИБЧУКА, наразі нагальними для уряду має бути не підвищення тарифів, а конкретні реформи у газовій сфері. «Доки не буде чіткого обґрунтування чи конкретних дій, ми з цим погодитися не можемо. Зараз є лише загальні речі, мовляв, кошти підуть на модернізацію газової системи», – додає він.

Натомість старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН в доцільності підвищення тарифів не сумнівається. За його словами, головний привід для зростання цін – подорожчання імпортованого газу.

Водночас, експерт наполягає на тому, що уряд має діяти послідовно у такому непопулярному рішенні. «Ймовірно, що почнуть з підвищення тарифів для тих категорій населення, які споживають найбільше. І паралельно з цим варто думати, як поліпшити систему соціальної допомоги», – каже І.ГАЗІЗУЛЛІН.

У попередньому уряді підвищувати тарифи на газ планували поетапно, а саме щоквартально збільшувати ціну на 25%. Уряд Миколи Азарова про конкретні кроки у цій сфері поки не повідомляв.

Радіо Свобода