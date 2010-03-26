На Луганщині від отруєння сурогатом алкоголю загинули три особи

У селі Красна Поляна Антрацитівського району Луганської області отруїлися сурогатом алкоголю четверо людей. З них двоє жінок 1968 та 1980 року народження і чоловік, 1974 року народження померли. Ще один чоловік, 1953 р. н., госпіталізований в неврологічне відділення районній лікарні з діагнозом “алкогольна енцефалопатія”.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Луганській області, загиблі зловживали алкогольними напоями.