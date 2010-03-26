У київському метро почав курсувати “Історичний вагон”

У київському метрополітені почав курсувати “Історичний вагон”

Участь в урочистому запуску «Історичного вагону» метро, який відбувся на станції «Університет», взяв Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Запуск цього вагону-музею дозволить киянам та гостям міста більш детально ознайомитися з історією створення київської підземки, побачити унікальні фотографії та свідоцтва, які були надані працівниками метрополітену, що не лише працювали над його створенням, але й протягом 50 років щоденного сумлінного виконання своїх службових обов’язків забезпечували безперебійне функціонування київського метрополітену та безпеку його пасажирів.

Виступаючи перед ветеранами метрополітену, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що мільйони киян та гостей міста щоденно спускаються в метро, але більшість з них майже нічого не знають про нього. Завдяки введенню в експлуатацію «Історичного вагону» кожен бажаючий матиме унікальну можливість доторкнутись до історії, дізнатися, як будувався метрополітен, ознайомитися з цікавими фотографіями різних епох.