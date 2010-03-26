Прокуратура Києва планує зупинити роботу дельфінарію «НЕМО»

За неофіційними даними, цього тижня Державною екологічною інспекцією та прокуратурою м.Києва планується повторна акція зупинення роботи столичного дельфінарію «НЕМО» та його опломбування.

Про це повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України.

Як повідомляється, результати перевірок та приписи Державної екологічної інспекції лишаються нецікавими керівництву дельфінаріїв. Запланована повторна зупинка роботи незаконних закладів.

Як повідомили Національному екологічному центру України в Державній екологічній інспекції України (лист № 5-10/317/0/1-9 від 10 березня 2010 р. за підписом М.КОСТРОВА), в лютому 2010 р. екологічною інспекцією були здійснені повторні перевірки дельфінаріїв в Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Києві, Львові, Севастополі та інших містах Автономної Республіки Крим.

З’ясувалося, що у більшості дельфінаріїв до сих пір не оформлені права на землю, споруди не погоджені з територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища, відсутні висновки державних екологічних експертиз про вплив дельфінаріїв на навколишнє середовище, не взяті дозволи міністерства на утримання в неволі морських тварин та центральних органів виконавчої влади з питань ветеринарної медицини на використання тварин у видовищних заходах, що порушує Закони України "Про Червону книгу", "Про тваринний світ", "Про захист тварин від жорстокого поводження".

За даними перевірки, дельфінаріям винесені приписи щодо усунення порушення вимог природоохоронного законодавства. Деяких керівників дельфінаріїв притягнуто до адміністративної відповідальності. Функціонування Одеського дельфінарію і Київського дельфінарію "НЕМО", що належать ТОВ "НЕРУМ" тимчасово призупинено (хоча як відомо з попередніх повідомлень, пломби з дельфінаріїв були зірвані власниками), повідомляють екологи.

До того ж, державна екологічна інспекція направила листи до Міністерства оборони України і Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України про вжиття заходів щодо вилучення та передачі червонокнижних дельфінів-афалін із Київського дельфінарію "НЕМО" до науково-дослідного центру збройних сил України "Державний океанаріум".