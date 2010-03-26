У Києві пройде Всеукраїнський благодійний Великодній ярмарок

З 31 березня до 2 квітня 2010 року, напередодні світлого християнського свята Великодня, в Українському домі відбудеться ІІ Всеукраїнський благодійний Великодній ярмарок, до участі в якому запросили всі області України, кожна з яких на своєму святково оформленому стенді в кращих народних традиціях продемонструє підготовку регіону до Великодніх свят, представить здобутки народного декоративного мистецтва та вироби народних майстрів.

Про це УНІАН повідомили організатори ярмарку.

У роботі ярмарку візьмуть участь представники Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, що представлять продукцію понад сотні підприємств харчової, переробної промисловості, споживчої кооперації, виробників сувенірної продукції тощо.

У програмі ярмарку: майстер-класи від майстрів народних промислів – писанкарів, гончарів, різб’ярів, вишивальниць; презентації продукції вітчизняних виробників; конкурси „Кращий великодній кошик” та „Краще оформлення стенду” між областями – учасниками ярмарку; благодійний збір коштів для дітей-сиріт Київської області

Згурівської спеціальної ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Боярської спеціальної ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів для слабозорих дітей, дитячого будинку „Віночок” Яготинського району.

Урочисте відкриття ярмарку відбудеться 31 березня о 12.00.

Також до участі у ярмарку запрошено представників національного проекту „Книга рекордів України”, які фіксуватимуть досягнення українських майстрів – оригінальні вироби-рекордсмени (писанки, паски, кошики).