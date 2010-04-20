У Криму ціни на товари і послуги зросли на 5,7%

В Автономній Республіці Крим в січні-березні ціни (тарифи) на товари і послуги зросли на 5,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива з початку року збільшилися на 0,3%. Послуги транспорту подорожчали в цілому на 4,4%. На 2,3-0,5% подорожчали послуги ресторанів і готелів, освіти, відпочинку і культури.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,5% в основному зумовлене подорожчанням вартості санаторно-курортних (на 1,9%) і амбулаторних послуг (на 1,7%). Водночас, на 0,4% знизилася вартість фармацевтичної продукції.

Зниження цін спостерігалося на послуги зв`язку - на 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, в Криму в березні 2010 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,5%, з початку року - на 9,3%.