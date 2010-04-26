У Запорізькій області порушують правила експлуатації атракціонів

У Запорізькій області фахівцями територіального управління Держгірпромнагляду виявлено 29 порушень під час експлуатації атракціонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, під час перевірок готовності підприємств до безпечної експлуатації атракціонної техніки у весняно-літній період 2010 року в Запорізькій області державними інспекторами в металургії і котлонагляді перевірено 26 атракціонів підвищеної небезпеки, зокрема п`ять пересувних у Запоріжжі і Мелітополі.

"Порушення виявлені під час перевірок запорізького комунального підприємства "Центральний парк культури і відпочинку "Дубовий гай" (три порушення), ПП "Полюсов" (8 порушень), мелітопольського комунального підприємства "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" (12 порушень), ПП "Брашко" (6 порушень)", повідомили у прес-службі.

Найтиповіші порушення, за даними Держгірпромнагляду, - адміністрації вказаних підприємств не провели експертні обстеження атракціонів, позачергові техогляди атракціонів, огляди атракціонів перед початком експлуатації, а також відсутність спецперсоналу, який відповідає за технічний стан атракціонів.