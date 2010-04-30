У Сумській області створили новий туристичний маршрут

До 65-ї річниці Великої Перемоги в Сумській області створено новий туристичний маршрут «Сумщина в період Великої Вітчизняної війни».

Про це УНІАН повідомили в Сумській облдержадміністрації.

За інформацією начальника обласного управління культури та туризму Василя ДЕРКАЧА, до туристичного маршруту входять об`єкти, розташовані в Охтирці, Сумах, Путивлі, а також у Лебединському районі. Туристам пропонується відвідати Спадщанський ліс, що під Путивлем, братські могили загиблих радянських воїнів, військовополонених та мирних громадян, меморіальний комплекс «Вічна слава» в обласному центрі, у Лебединському районі – музей двічі Героя Радянського Союзу маршала Павла Рибалка. Крім того, туристи можуть побувати біля пам`ятників керівників партизанського загону Сидору Ковпаку та Семену Руднєву, тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу та двічі Герою Радянського Союзу Степану Супруну, Герою Радянського Союзу Олексію Бересту, який знаходився у бойовій групі, котра встановила прапор Перемоги над Рейхстагом тощо.

«Сумщина відома своїми уродженцями, які відважно воювали під час Великої Вітчизняної війни і удостоєні найвищих відзнак. Тут є багато місць, які багато чого можуть розповісти про події тих років, і наше завдання – зберегти пам`ять про них та донести її до нащадків», – наголошує В.ДЕРКАЧ.

За його словами, у перспективі маршрут «Сумщина в період Великої Вітчизняної війни» може бути розширено з тим, щоб його можна було запропонувати туристам, які відвідають регіон під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.