Україна стане почесним гостем на виставці «Вина та смаки» у бельгійському Дінані, що пройде 7-9 травня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у торгівельно-економічній місії Посольства України в Бельгії та Люксембургу.

Згідно з повідомленням, в рамках виставки Україна матиме центральний виставковий стенд.

На стенді України буде представлена продукція торгівельних марок «Nemiroff», «Хортиця», «Оболонь», «Золота Амфора», «Klinkov», «Чумак», Харківського заводу шампанських вин, компанії «Шабо», а також Держтуризмкурорт та ряд інших компаній.