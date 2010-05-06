Україна стане почесним гостем на виставці «Вина та смаки»
10:21, 06 травня 2010Права споживачів
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У бельгійському Дінані
Україна стане почесним гостем на виставці «Вина та смаки» у бельгійському Дінані, що пройде 7-9 травня.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у торгівельно-економічній місії Посольства України в Бельгії та Люксембургу.
Згідно з повідомленням, в рамках виставки Україна матиме центральний виставковий стенд.
На стенді України буде представлена продукція торгівельних марок «Nemiroff», «Хортиця», «Оболонь», «Золота Амфора», «Klinkov», «Чумак», Харківського заводу шампанських вин, компанії «Шабо», а також Держтуризмкурорт та ряд інших компаній.
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