ТМ «Хуторок панський» розширює асортимент

У квітні ТМ «Хуторок панський» розширила асортиментну лінійку і вивела на ринок нову позицію – пшеничну крупу «Артек» в порційних фільтр-пакетах. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Дослідження компанії «Рідний продукт» показали, що обсяги продажів пшеничної крупи «Артек» в порційних пакетах не поступаються найбільш затребуваним серед українських споживачів рису та гречці. Саме це стало підставою для виведення нової позиції пшеничної крупи в порційних фільтр-пакетах.

Довідка УНІАН. Компанія «Ріднийй продукт» входить в корпорацію S.I.GROUP. Компанія володіє ТМ «Хуторок», ТМ «Хуторок панський», ТМ «Золотий врожай». Виробничі потужності зосереджені в Дніпропетровській та Київській областях.