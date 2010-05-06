Windrose відкриває нові регулярні рейси з Харкова і Львова

Авіакомпанія Windrose («Роза Вітрів») оголошує про відкриття ряду нових регулярних рейсів з Харкова, починаючи з 1 червня.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, рейс Харків-Москва-Харків здійснюватиметься щодня; Харків-Тбілісі-Харків - щопонеділка і щосереди; Харків-Кутаїсі-Харків - щонеділі; Харків-Батумі-Харків - щовівторка; Харків-Єреван-Харків - щочетверга.

Також, починаючи з 1 червня, поновлюється виконання щоденного (окрім суботи) рейса за маршрутом Львів-Москва-Львів. Виліт із Москви о 10.05. Прибуття до Львова - о 10.50 за місцевим часом. Вилетіти зі Львова пасажири зможуть о 12.35, 16.50 і 18.10.

Крім того, пасажири, що забажають відпочити в Криму цього літа, зможуть скористатися авіарейсом Львів-Сімферополь-Львів з 1 липня по 9 вересня включно.

Польоти по всіх напрямах виконуватимуться на нових комфортабельних літаках нового покоління Embraer 145.