У Нікітському ботанічному саду відкриють виставку ірисів

15 травня у Нікітському ботанічному саду (Крим) відкриють виставку ірисів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Нікітського ботанічного саду.

Виставка ірисів у відкритому ґрунті проводиться щороку.

"У святкові дні відвідувачі можуть втішатися цвітінням карликових, середньорослих і ранньоквітучих високорослих ірисів. З 15 травня запрошуємо насолодитися масовим цвітінням високорослих бородатих ірисів", - повідомляється на сайті.

На виставці цього року буде представлено понад 130 сортів.

Довідка УНІАН. Нікітській ботанічний сад - Національний науковий центр (НБС-ННЦ) заснований в 1812 році, є однією з найстаріших науково-дослідних установ України. НБС-ННЦ є єдиним в Україні зібранням видової і сортової різноманітності південних плодових культур, що містить понад 11 тис. сортів персика, абрикосу, аличі, інжиру, гранату, маслини, зізіфуса, черешні, хурми. Тут зібрані унікальні колекції декоративних деревних і трав`янистих рослин.