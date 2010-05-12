Морська вода біля пляжів Одеси відповідає нормативним показникам

Фахівці міської санітарно-епідеміологічної станції зробили аналіз якості морської води біля узбережжя Одеси і визнали, що вона відповідає усім встановленим нормативним показникам.

Про це сьогодні повідомив УНІАН головний санітарний лікар Одеси Іван КЛИМЕНТЬЄВ.

За його словами, «впродовж курортного сезону проби морської води біля півтора десятка пляжів Одеси беруться двічі на тиждень - фахівці проводять аналізи і визначають придатність для купання. Зазвичай якість води погіршується унаслідок значних опадів, під час штормів, аварійних ситуацій і багатодобових високих температур».

Нинішній курортний сезон розпочався вдало – люди вже купаються, і немає причин турбуватися про якість морської води, зазначив головний санлікар.