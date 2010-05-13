На Луганщині підвищуватимуть якість муніципальних послуг

Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ) планує реалізувати на Луганщині проект «Підвищення якості муніципальних послуг в Україні», який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА.

Деталі проекту сьогодні В.ТИХОНОВ обговорив з представниками GTZ.

Робота в рамках проекту передбачається за трьома напрямами: розроблення стратегій розвитку та підтримки надання муніципальних послуг у містах-партнерах; створення умов для розвитку міжмуніципального співробітництва; опрацювання досвіду Луганщини та його представлення на національному рівні для використання в інших регіонах України.

Прес-служба повідомляє, що представники німецької сторони визначили пріоритетні завдання реалізації проекту в 2010-2012 роках, що були схвально сприйняті українськими партнерами. Було погоджено, що віце-прем’єр-міністр України з питань регіональної політики очолить наглядову раду нового проекту GTZ.

Водночас В.ТИХОНОВ зазначив, що покращення якості муніципальних послуг та розвиток муніципального співробітництва є одним з пріоритетів діяльності уряду України у галузі реформування місцевого самоврядування. У зв’язку з цим особливого значення набуває співробітництво з міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи, яка розробила інструментарій з питань міжмуніципального співробітництва, що ефективно застосовується в багатьох європейських країнах.

Довідка УНІАН. Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ) – державна агенція, заснована у 1975 році. Основною метою діяльності є розбудова міжнародної співпраці, забезпечення сталого світового політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку, а також сприяння урядові ФРН у досягненні цілей національної політики розвитку. Станом на сьогодні портфель GTZ налічує близько 2500 проектів, які впроваджуються у більш як 130 країнах світу.