«Оболонь» почала випуск нового напою

З кінця квітня компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, розширила асортимент ТМ «Живчик», розпочавши випуск нового напою «Живчик з соком яблука негазований». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, цей крок відповідає останнім тенденціям на світовому ринку безалкогольних напоїв, де великою популярністю користуються негазовані напої.

«Живчик негазований» - це безалкогольний напій із приємним яблучним смаком та екстрактом ехінацеї пурпурової. Вміст натурального яблучного соку складає 10%, як і у газованому «Живчику». Відсутність вуглекислоти фактично робить «Живчик без газу» легким соком.

«Живчик негазований» створений спеціально для того, щоб розширити вибір наших споживачів та задовольнити попит на негазовані сокові напої найвищої якості. Впевнений, що нова позиція у лінійці ТМ «Живчик» ще більше зміцнить позиції бренда на ринку безалкогольних напоїв», - додав керівник відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК.

Новинку розливають на дочірньому підприємстві ЗАТ «Оболонь» «Красилівське» у Хмельницькій області. Напій доступний у трьох видах тари – 0,5 л, 1 л та 2 л.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.