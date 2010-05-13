Борг споживачів перед «Київенерго» становить 2,2 млрд. грн.

Споживачі АК «Київенерго» заборгували компанії 2 млрд. 190 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій "Київенерго".

Зокрема, за електрику загальний борг становить 867 млн. грн. Найбільшими боржниками є підприємства житлокомунгоспу: "Київодоканал" – 460 млн. грн., КП УЖГ – 79 млн. грн., метрополітен – 48 млн. грн., "Київміськсвітло" – 31 млн. грн., "Київпастранс" – 22 млн. грн. Борг населення перед "Київенерго" за спожиту електроенергію становить 118 млн. грн.

За теплову енергію споживачі заборгували "Київенерго" 1 млрд. 324 млн. грн. Найбільшими боржниками є комунальні житлові організації, що надають послуги населенню. Їх борг становить 874 млн. грн.. У «трійці лідерів» також районний бюджет, який має заборгованість за електроенергію у розмірі 189 млн. грн., а також ЖБК і ОСББ (комунальні та комерційні житлові організації й об`єднання) з боргом 102 млн. грн.

Станом на 1 травня 2010 року київська міська влада заборгувала "Київенерго" 1 млрд. 868 млн. грн. з компенсації збитків на виробництво теплової енергії через тарифи, що встановлені нижче за рівень економічних розрахунків. Таким чином, споживачі "Київенерго" разом з міським бюджетом заборгували компанії 4 млрд. 59 млн. грн.

У повідомленні зазначається, що кожен місяць "Київенерго" зазнає значних збитків через те, що боржники компанії не розраховуються за надану електрику і теплову енергію. Причиною боргів цих підприємств перед "Київенерго" значною мірою є відсутність компенсації бюджету за заниженими тарифами, що діють на комунальні послуги в Києві, і невідповідне фінансування установ і підприємств міського підпорядкування.

«Якщо в новому бюджеті не знайдеться місця для компенсації збитків вічним боржникам за електрику і тепло, це означатиме, що депутати власноручно підштовхують "Київенерго" до дій щодо їх відключення. Адже якщо кошти так і не будуть передбачені, то чекати оплати мільйонних боргів підприємствами, які залежать від міського бюджету, немає сенсу. У таких умовах постачання електроенергії найбільшим боржникам означатиме для "Київенерго" пряме порушення закону. Тому дії "Київенерго" стосовно боржників безпосередньо залежатимуть від позиції депутатів при ухваленні бюджету міста Києва», - сказав голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, 29 квітня "Київенерго" після численних попереджень припинила подачу електрики комунальному підприємству “Київпастранс”. Приводом для припинення електропостачання стало проведення робіт зі зниження заборгованості "Київпасітрансу" через численні незаконні підключення до його мереж сторонніх об`єктів і організацій.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.