На ринках Криму молоко подорожчало на 8%

Об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в квітні 2010 р. збільшився на 7% в порівнянні з березнем поточного року, при зниженні цін на 1%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у квітні в Криму підвищилися ціни на молоко (на 8%), цибулю ріпчасту (на 6%), огірки солоні (на 4%), помідори солоні (на 3%), олію соняшникову, птицю (на 2%), хлібні, зернові, телятину (на 1%).

Разом з тим, знизилися ціни на часник (на 10%), сало свиняче, помідори і огірки свіжі, сметану (5-6%), сир (на 3%), яйця (на 1%).

Як повідомляв УНІАН, в березні 2010 р. об`єм продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Криму залишився на рівні лютого, при цьому ціни зросли на 3%. За 3 місяці 2010 р. продаж сільгосппродукції на ринках Криму зменшилися на 1,8% при зростанні цін на 18,1%.