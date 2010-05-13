КМДА каже, що гострого дефіциту дитячих садків у столиці немає

За інформацією Головного управління освіти та науки КМДА, гострого дефіциту дитячих садків у столиці немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Одним з пріоритетних напрямів роботи столичної влади у сфері освіти є розширення мережі дошкільних навчальних закладів», – заявив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ. За його словами, в останні 5 років в Києві було збудовано 4 дошкільні навчальні заклади, один навчально-виховний комплекс та 3 школи – дитячі садочки. Окрім того, реконструйовано школу – дитячий садок «Поділля». Зараз триває будівництво ще 5 об’єктів.

За інформацією Головного управління освіти та науки КМДА, мережа дитячих садочків міста Києва в цілому задовольняє потреби батьків у місцях. Брак місць виникає лише у мікрорайонах інтенсивної житлової забудови. Крім того, як свідчить статистика, основною причиною виникнення напруги у деяких дитячих садочках став демографічний сплеск, який почався у столиці в 1999 року. Лише за останні два роки чисельність дітей у дитсадках столиці зросла майже на 5 тисяч.

Наразі, за офіційними даними дитячі садочки столиці відвідують близько 85 тис. дітей. Для них постійно функціонує 474 дошкільних навчальних закладів, 87 шкіл-дитячих садків та 5 навчально-виховних комплексів. Проблема полягає не в дефіциті місць, а в непропорційному розподілі кількості дитячих садків по місту. Тому батькам іноді доводиться водити дитину в садок, розташований в іншому районі Києва.

«Для того, щоб ми могли прогнозувати потреби населення у дошкільних навчальних закладах, районними адміністраціями прийняті розпорядження про облік дітей дошкільного віку та закріплення житлових будинків за дитсадками. Окрім того, відповідно до цих розпоряджень забезпечується першочерговий прийом до дитсадків та шкіл-дитсадків дітей, які мешкають на закріплених за освітніми закладами територіях, а при наявності вільних місць – незалежно від місця проживання», – додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він наголосив, що у разі проблем з влаштуванням дитини у дитячий садок, перш за все, необхідно звертатись до районного управління освіти, де обов’язково підберуть заклад. Прийом до дитячих садочків здійснюється на безоплатних умовах і в усіх без винятку випадках, діти забезпечуються місцями у дитсадках Києва.