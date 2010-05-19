«Технополіс» відкрив магазин побутової техніки в Сумах
12:24, 19 травня 2010Права споживачів
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Перший у регіоні
Мережа магазинів аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки в Україні – компанія «Технополіс» відкрила новий магазин в Сумах, що став першим у регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, новий магазин відкрили в центрі міста на третьому поверсі сумського універмагу «Київ» на вул. Кооперативній, 1.
Довідка УНІАН. Компанія «Технополіс» заснована в травні 2003 року і на сьогодні налічує більше 40 магазинів по всій країні, в яких працює близько 2000 співробітників.
«Технополіс» входить у п`ятірку найбільших мереж побутової техніки і електроніки в Україні. Тільки цього року, окрім Сум, мережа «Технополіс» відкрила нові магазини у Вінниці, Харкові, Сімферополі та Полтаві.
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