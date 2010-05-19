У Сумах від газопостачання відключили 31 гуртожиток

У Сумах з 18 травня від газопостачання відключили 31 гуртожиток.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Держгірпромнагляду, причиною такого заходу стали грубі порушення, виявлені державними інспекторами управління відомства Держгірпромнагляду по Сумській області.

Інспектори провели позапланову оперативну перевірку стану безпеки під час забезпечення та користування газом. Зокрема, в результаті перевірки було виявлено, що договори на технічне обслуговування будинкових газових мереж між постачальною та обслуговуючою організаціями не укладаються. Фактично, це означає, що за безпечну експлуатацію систем газопостачання ніхто не відповідає. “Також відсутні особи, які відповідають за технічних стан і безпечну експлуатацію газових приладів у самих гуртожитках. Потрапити до приміщення деяких кухонь практично неможливо. При цьому мешканці залишають газові плити без необхідності ввімкненими без нагляду на тривалий час”, - зазначається у повідомленні відомства.

Серед інших порушень газотехнічні інспектори виявили численні випадки, коли труби систем газопостачання не фарбувалися вже десятки років, що призводить до їх корозії та витоку газу. Багато питань виникає з приводу технічного стану вентиляційних каналів, які мають запобігати загазованості приміщень, сказано у повідомлені Держгірпромнагляду.

Враховуючи ці та інші факти безвідповідального ставлення до користування природним газом у побуті, управління Держгірпромнагляду по Сумській області змушене було рекомендувати газопостачальній організації припинити подачу газу у 31 сумський гуртожиток. У теруправлінні переконані, що це змусить представників місцевої влади звернути увагу на наявну проблему, а відтак прискорить її вирішення. Працівники Держгірпромнагляду також сподіваються на підтримку і розуміння мешканців гуртожитків, адже спільні зусилля сприятимуть запобіганню надзвичайних ситуацій.