На Вінниччині створили 9 парків площею майже 55 тис. кв. м

У Вінницькій області за два місяці проведення акції «За чисте довкілля» створено 9 парків площею 53,8 тис. кв. м.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах ЗМІ та зв`язків із громадськістю Вінницької ОДА.

Крім того, згідно з повідомленням, за час проведення згаданої акції ліквідовано 2 тис. 263 несанкціонованих сміттєзвалища, зокрема у межах смуг вулиць і доріг населених пунктів – 1 тис. 67, на прибудинкових територіях – 449, на пустках в межах населених пунктів – 747. Обсяг зібраного сміття становить 32,986 тис. куб. м.

Також прибрано і впорядковано 16100,0 тис. кв. м. доріг і 2280 тис. кв. м тротуарів, 923 зупинки міського транспорту, розчищено і впорядковано 1109 джерел, очищено від сміття 4262,3 тис. кв. м берегів водойм.

Відремонтовано і приведено до належного стану 573 дитячих і 818 спортивних майданчиків, прибрано 195 парків, 342 сквери, приведено в належний санітарний та естетичний стан 9846,942 тис. дерев, 14211,676 тис. кущів, 1674,247 тис. кв. м. газонів і 95,129 тис. кв. м. квітників.

Також за 2 місяці було висаджено більш ніж 134 тис. дерев, понад 15 тис. кущів, створено нових газонів і квітників площею понад 6 тис. кв. м.

Крім того, зазначили в ОДА, напередодні святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні особливу увагу було приділено упорядкуванню кладовищ, меморіалів і братських могил. За звітний період упорядковано та прибрано 1 тис. 595 кладовищ, упорядковано 597 братських могил, 123 меморіальні комплекси.

До акції на Вінниччині було залучено 248 тис. 100 громадян, з них 117 тис. 400 осіб – учнівська і студентська молодь.