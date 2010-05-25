У Херсонській області заборонили нічне катання на човнах

Управління екології Херсонської області доручило Держфлотінспекції заборонити нічне пересування на любительських човнах і катерах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління екології Херсонської області.

Заборона діятиме на час нересту риби в акваторії Дніпро-Бузького лиману і в усій його додатковій системі: на озерах, єриках, затоках і протоках.

Також повідомляється, що вдень вихід на любительських човнах можливий лише за наявності дозволу на виконання одноразового маршруту, який видає Держфлотінспекція.

Як повідомлялося, на період нересту (до 10 червня) у Дніпро-Бузькому лимані у межах Херсонської області також діє заборона на промисловий вилов риби. У додатковій озерній системі лиману заборона діє до 20 червня.