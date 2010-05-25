Українці рідко відвідують музеї. Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна, провівши телефонне опитування на тему «Музеї України» у великих містах країни.

Зокрема, згідно з переданими агентству УНІАН даними дослідження, більш як чверть жителів великих міст України (28,1%) останній раз відвідували музей один-два роки тому. Майже така сама кількість опитаних (26,4%) останній раз була у музеї три-п`ять років тому. Кожний п`ятий респондент (21,5%) заявив, що відвідував музей більш як п`ять років тому, а кожний десятий (11,2%) - півроку назад. Були в музеї протягом останніх трьох місяців 4,5% опитаних, а 8,3% заявили, що ніколи не відвідували музеї.

Водночас переважна більшість респондентів (85%) вважає, що держава недостатньо фінансує музеї в Україні. З них 54,2% дали відповідь «точно ні» на це питання, а 30,8% - «швидше ні». Вважають державне фінансування достатнім для музеїв 5,3% опитаних. З них відповідь «швидше так» дали 4,1% жителів великих українських міст, «точно так» - 1,2%. Важко відповісти на це питання 9,7% респондентів.

Більш як половина жителів великих міст України (55,2%) вважають, що пропагувати відвідання музеїв мають держава і самі музеї однаковою мірою. Майже чверть опитаних (23,4%) вважає таку пропаганду прерогативою держави, а 13,2% висловили думку, що цим мають опікуватися музеї. Важко відповісти на це питання 8,2% респондентів.

Більш як половина жителів міст з населенням понад мільйон чоловік (51,5%) вважають, що для залучення молоді до відвідування музеїв слід зробити відвідування музеїв школярами і студентами пільговими або безкоштовними. Вважають ефективним способом залучення молоді до відвідування музеїв обговорення виставок на шкільних уроках 44,8% респондентів, а 32,1% - активну пропаганду музеїв у ЗМІ. Висловили думку, що необхідно проводити більше виставок сучасного мистецтва, 30,1%, проводити «дні відкритих дверей» - 27,8% опитаних. Кожний п`ятий респондент (20,2%) вважає ефективним способом пропаганди музеїв серед молоді організацію батьківськими комітетами і керівництвом шкіл і вишів відвідування музеїв школярами і студентами. Кожний третій опитаний (35,3%) пропонує задіяти усі вище перераховані способи, а 2,4% респондентів вважають, що для залучення молоді до відвідування музеїв мають бути застосовані інші способи. Важко відповісти на це питання 1,9% жителів великих міст України.

Крім того, експерти Інституту Горшеніна під час дослідження з`ясували, що переважна більшість опитаних (84,2%) негативно ставиться до того, що урядовці беруть з музеїв у тимчасове користування роботи відомих художників та інші предмети мистецтва для прикрашання своїх кабінетів і адміністративних будівель. З них 58,8% ставляться до цього «дуже негативно», а 25,4% - «швидше негативно». Позитивно оцінюють використання урядовцями творів мистецтва для прикрашання своїх кабінетів і будівель лише 3,4% респондентів. З них 2,2% оцінюють цю практику «швидше позитивно», 1,2% - «дуже позитивно».

Телефонне опитування на тему «Музеї України» проводилося 21-23 травня. Всього було опитано 1200 респондентів в містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові у віці від 16 років. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.