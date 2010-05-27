Янукович хоче безвізовий режим з ЄС до кінця року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає відповідні державні структури зробити все для введення безвізового режиму з Європейським Союзом до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив у виступі в Києві перед працівниками Державної прикордонної служби України з нагоди чергової річниці з дня її створення.

"Нам потрібно технологічно та методологічно готуватися до введення безвізового режиму з ЄС, угоду про який ми могли б підписати до кінця року", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що у червні цього року Верховна Рада повинна прийняти решту законів, необхідних для введення з ЄС безвізового режиму та вільної торгівлі.

Водночас, глава держави висловив переконання, що "демаркація всього кордону України та виконання угоди про реадмісію з ЄС – одні з основних передумов введення безвізового режиму з ЄС".