У Харківській області скоротилася реалізація послуг

У Харківській області за січень-квітень 2010 року підприємствами сфери послуг споживачам реалізовано послуг на суму 2661,4 млн. грн., що в порівняльних цінах складає 95% рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

У ГУ статистики відзначають, що в січні-квітні 2010 року найбільшу частку в загальному об`ємі реалізованих послуг займали послуги пошти і зв`язку – 24% (у квітні частка цих послуг склала – 23,3%), частка послуг підприємств транспорту – 14,7% (у квітні – 16,2%), частка послуг з проведення операцій з нерухомим майном – 21,5% (у квітні – 20,6%).

За інформацією управління, в січні-квітні 2010 року найбільший попит у населення мали послуги пошти і зв`язку, об`єм яких склав 313,7 млн. грн. (32,4% загального об`єму). Підприємства транспорту реалізували населенню послуг на 194 млн. грн. (20%), об`єм послуг з проведення операцій з нерухомістю склав 245,4 млн. грн. (25,3%), відпочинок і розваги – 44,7 млн. грн. (4,6%), освіта – 40,8 млн. грн. (4,2%), індивідуальні послуги – 22,7 млн. грн. (2,3%).

За січень-квітень 2010 року було виконано близько 173,8 млн. замовлень. Середня вартість одного замовлення склала 14,9 грн., зокрема, серед послуг, які найчастіше затребувані населенням: маршрутні автоперевезення – 2,6 грн., послуги пошти і зв`язку – 10,9 грн., сфера охорони здоров`я – 256,4 грн., діяльність готелів та інших місць для тимчасового мешкання – 613,4 грн.

Управління статистики інформує, що в квітні цього року об`єм послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, склав 680,7 млн. грн. – 93,9% рівня березня минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 0,4 п. п. і склала 35,0% загального об`єму реалізованих послуг.