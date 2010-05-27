Грищенко каже, що оформляти візи для українців стало легше

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначає поступове покращення загальної ситуації з оформленням віз для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час виступу на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин.

«Станом на сьогодні відзначаю поступове покращення загальної ситуації з оформленням віз для громадян України», - сказав він.

За словами міністра, необхідно усвідомлювати, що лише запровадження європейською стороною повноцінного безвізового режиму для всіх громадян України зможе зняти проблемні питання у візових відносинах з країнами Європейського Союзу.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що певною мірою Україна вже започаткувала процес безвізових поїздок українських громадян до ЄС. Він уточнив, що йдеться про укладення угод про місцевий прикордонний рух з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, положення яких передбачають спрощений безвізовий перетин державного кордону зазначених країн українськими громадянами, які проживають у прикордонній зоні.

К.ГРИЩЕНКО також нагадав, що рух в напрямі запровадження безвізового режиму розпочався з підписання у 2007-му році пакету угод між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз та реадмісії осіб. Наразі, за словами міністра, контроль за належним виконанням європейським партнерами України візової угоди є одним із пріоритетних завдань Міністерства закордонних справ.