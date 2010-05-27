Овочі дешевшають, але не всі

На 21 травня гуртові-відпускні ціни (з ПДВ) на картоплю у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця знизились на 3% - до 3,10 грн./кг.

Такі дані цінового моніторингу Міністерства аграрної політики.

Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у травні ц.р. картопля подорожчала на 41%.

Згідно з моніторингом, капуста подешевшала на 2% - до 4,07 грн./кг. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цього року ціна зросла майже в чотири рази.

У травні морква подорожчала на 5% - до 4,51 грн./кг. У порівнянні з минулим роком, цього року ціна зросла в 2,6 разу.