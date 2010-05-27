Янукович доручив уніфікувати комунальні тарифи по всій Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду та керівникам місцевих органів влади уніфікувати державну тарифну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час засідання Ради регіонів, яке проходить сьогодні у Львові.

«Треба, щоб справедлива тарифна політика була основою державної політики», - сказав глава держави з огляду на встановлення в регіонах України різних тарифів на послуги у сфері ЖКГ.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ доручив профільному міністерству, а також керівникам органів влади на місцях опрацювати питання, щоб підходи до формування тарифів на послуги ЖКГ у всіх регіонах України були уніфікованими і справедливими.

«Де б не жила людина, треба створити таку систему, щоб вона платила за газ, воду, електроенергію… щоб був справедливий підхід», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.