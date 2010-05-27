Львівська дитяча залізниця працюватиме за розширеним графіком

З 1 червня Львівська дитяча залізниця в Стрийському парку переходить на розширений графік роботи.

Як повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ, впродовж червня, липня і серпня потяг «Вітерець» дитячої дороги їздитиме не тільки щонеділі, але й у середу, суботу і в святкові дні.

Час руху в середу – з 12:00 до 16:00, а у суботу, неділю та святкові дні – з 12:00 до 16:30. Квитки для дорослих коштують 4 грн., для дітей – 2 грн.

У вересні, коли в школах почнеться новий навчальний рік, мала залізниця працюватиме за розкладом травня, тобто лише щонеділі з 12.00 до 16.00.

Нагадаємо, в минулому сезоні Львівська дитяча залізниця перевезла понад 10,6 тис. дорослих, 8,5 тисяч дітей і майже 10 тисяч дітей до 5 років, які їздять безкоштовно.