Річкова навігація в Херсоні відновиться з 29 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації, відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі заступника голови ОДА Олексія БЕСПАЛОВА з керівником Державного підприємства "Адміністрації річкових портів України" Анатолієм ХМЕЛЕМ. В зустрічі також взяли участь міський голова Херсона Володимир САЛЬДО, представники управління транспорту облдержадміністрації та міськвиконкому.

За підсумками переговорів було вирішено питання про закупівлю палива та поновлення перевезень річковим транспортом з суботи, 29 травня.

Як повідомлялося раніше, Херсонське регіональне відділення державного підприємства «Адміністрація річкових портів» через відсутність коштів на пальне з 12 травня припинила рух рейсових пасажирських теплоходів в акваторії Дніпра.

Підприємству держава заборгувала 81 тис. грн. за перевезенням пільговиків у 2009 році. Також, за даними підприємства, з початку цьогорічної навігації вже накопичився новий борг в сумі 510 тис. грн.

За даними фінансового управління міської ради, станом на 20 квітня 2009 року за один рейс річковим транспортом перевозилося 2 тис. 978 пільговиків. У 2009 році за рахунок субвенції з державного бюджету підприємству перераховано 1,1 млн. грн., а з міського бюджету – 1,3 млн. грн. компенсації за пільгові річкові перевезення.

За інформацією прес-служби мерії Херсона, 14 травня за рахунок субвенції з державного бюджету фінансовим управлінням міської ради профінансовані підприємства, що здійснюють перевезення пасажирів пільгових категорій. Зокрема, ДП «Адміністрація річкових портів» отримало 71,8 тис. грн.

Як повідомив мер В.САЛЬДО 20 травня, у разі відсутності взаєморозуміння з боку керівництва ДП «АРП» у вирішенні цього питання мерія спільно з ОДА знайде механізми забезпечення роботи річкового транспорту. Зокрема, один із шляхів – створення комунального підприємства та передача теплоходів на його баланс.