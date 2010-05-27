«Укрзалізниця» відмінила три поїзди і ввела 5 нових

«Укрзалізниця» в новому графіку руху поїздів на 2010/2011 роки, який вводиться в дію з 30 травня, ввела 5 нових внутрішніх поїздів і відмінила 3 поїзди свого формування, що не мають попиту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, в графіку збережено курсування поїздів, які мають стабільний попит у пасажирів, і розроблено розклад для призначення 5 нових поїздів у внутрішньому сполученні: №150/149 Запоріжжя – Кривий Ріг – Київ; №255/256 Харків – Київ; № 539/540 Київ – Івано-Франківськ; № 545/546 Дніпропетровськ – Львів; № 589/590 Київ – Генічеськ.

Водночас, скасовано поїзди, які не мали достатнього попиту у пасажирів: № 155/156 Київ – Одеса; № 632/631 Маріуполь – Луганськ і № 698/697 Херсон – Нововесела. Також скасовано 5 поїздів формування Російських залізниць: № 221/222 Москва – Адлер № 227/228 Санкт-Петербург – Новоросійськ № 237/238 Москва – Анапа № 257/258 Красноярськ – Сімферополь і № 265/266 Нижній Тагіл – Сімферополь.

Згідно з повідомленням, також у новому графіку руху поїздів передбачено призначення нових безпересадочних і причіпних вагонів: 1 вагон Одеса – Мурманськ (влітку 2 рази на тиждень з поїздами №432/323-324/431), 1 вагон Дніпропетровськ – Уфа (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54/53-15), 1 вагон Дніпропетровськ – Красноярськ (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15), 1 вагон Донецьк – Уфа (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №338-54/53-9), 1 вагон Донецьк – Красноярськ (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15), 1 вагон Київ – Уфа (цілорічно через день з поїздами №350-54/53-88), 1 вагон Харків – Красноярськ (цілорічно через день з поїздами №54-134/133-53-15).

Крім того, в новому графіку десяти парам поїздів змінено маршрут проходження за окремими ділянками, 26 парам поїздів змінено періодичність курсування, 8 парам поїздів змінено нумерацію відповідно до їх категорії. Також на підставі аналізу посадки/висадки пасажирів по станціях з урахуванням економічної доцільності скасовано 112 зупинок у 48 поїздах.

У цілому в новому графіку «Укрзалізниця» розробила розклад для призначення 364 пар поїздів: 198 пар поїздів у внутрішньому сполученні, 21 пара – в міжнародному і 145 пар – з країнами СНД. Із них 68 пар фірмових поїздів: 60 – у внутрішньому сполученні і 8 – у міждержавному.

Із загальної кількості поїздів 255 пар поїздів нового графіка (69,5%) мають категорію швидких. Маршрутна швидкість пасажирських поїздів становить 54,5 км/год., що на 0,5 км/год. більше, ніж у графіку руху на 2009-2010 роки.