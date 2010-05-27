В Україні заборгованість із зарплати зросла на 15%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 15% і на 1 травня 2010 року становила 1,693 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, у квітні ц.р. заборгованість із виплати зарплати скоротилася на 0,8%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 травня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві.

Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 травня ц.р. становила 289,1 млн. грн. (з початку року зросла на 8,6%, проте знизилася на 0,9% порівняно з 1 квітня ц.р.), у Луганській – 155 млн. грн. (з початку року зросла на 17%, порівняно з 1 квітня – скоротилася на 10,2%), у Харківській – 150,4 млн. грн. (з початку року зросла на 25,9%, порівняно з 1 квітня – на 6,3%). На четвертому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України Київ – 145,1 млн. грн. (з початку року зростання на 3,3%, порівняно з 1 квітня – скорочення на 4,6%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, крім Дніпропетровської (на 1 травня ц.р. – 74 млн. грн. проти 86,6 млн. грн. на 1 січня 2010 р.) і Тернопільської обл. (13,2 млн. грн. проти 13,4 млн. грн.).

Тільки у Чернівецькій області заборгованість із виплати зарплати на 1 травня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн. – 8,8 млн. грн. (з початку року зростання на 54,4%, порівняно з 1 квітня – на 8,6%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість із виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.