На Тернопільщині нафтопродукти подешевшали на 6-13 коп.

У Тернопільській області нафтопродукти за минулий тиждень подешевшали на 6-13 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизельне паливо подешевшало на 0,8% - з 7,08 до 7,02 грн./л, бензин марки А-76 – на 1,1% (з 7,11 до 7,03 грн./л), бензин А-92 – на 1,3% (з 7,63 до 7,53 грн./л), бензин А-95 – на 1,6% (з 8,11 до 7,98 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо складають в області 6,88-7,1 грн./л, на бензин А- 6/80 – 6,9-7,1 грн./л, на бензин А-92 – 7,35-7,6 грн./л, на бензин А-95 – 7,8-8 грн./л.

Мінімальний рівень роздрібних цін на нафтопродукти встановлений на АЗС ПП “Укрпетроль”, максимальний, – на АЗС ТОВ “Торговий Дім “Континіум-Галичина” (бренд WOG) і Львівського філіалу ВАТ “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).

Зниження роздрібних цін на нафтопродукти в інспекції з контролю за цінами пояснюють зменшенням цін на світових ринках нафтопродуктів і зниженням торгових надбавок.