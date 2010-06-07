У Києві втричі збільшиться квартплата

Середня квартплата в комунальних будинках Києва , яка сьогодні складає 1,7 гривні за 1 кв. м площі квартири, в другому півріччі може вирости в два-три рази.

За інформацією Головного управління житлового господарства КМДА, громадські слухання, у ході яких ЖЕК доводять до відома жителів нову ціну на свої послуги, уже пройшли в 60% багатоповерхівок.

"Ще два-три місяці займе процедура перевірки розрахунків ЖЕКів і узгодження результатів слухань. Виходить, нова квартплата по всіх будинках Києва може бути введена в дію розпорядженням міськадміністрації у вересні-жовтні", - сказала начальник відділу економічного аналізу і прогнозування ГУ житлового господарства КМДА Вікторія Старовойт.

Вона додала, що послуги ЖЕКів "однозначно будуть коштувати більш 3 гривень за 1 кв. м квартири".

Однак, чиновники райдержадміністрацій заявили, що 3 гривні за 1 кв. м - далеко не межа, тому розцінки комунальних підприємств упритул наблизяться до тарифів приватних ЖЕКів. Ті, як відомо, складають у середньому по місту близько 5 гривень за 1 кв. м площі квартири.

Нагадаємо, 1 червня київська влада оприлюднила рішення, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення з 1 липня будуть підвищені на 29-34% і 41% відповідно. Крім того, до кінця року влада має намір провести ще два підвищення задля приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

2 червня мер столиці Леонід Черновецький заявив, що оприлюднені тарифи на тепло і гарячу воду, які передбачається ввести з 1 липня, ще можуть коригуватися та були оприлюднені задля громадського обговорення.

"Ділова столиця", ТСН