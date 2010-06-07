Мережа виномаркетів «Поляна» планує відкрити 30 магазинів

ТОВ «Поляна Україна Груп» до кінця 2010 року планує відкрити 30 виномаркетів «Поляна» в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, магазини планують відкрити в Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Житомирі, Миколаєві та Ялті.

У компанії відзначили, що 5 червня в Одесі у ТРЦ «Рів`єра» відкрився одинадцятий виномаркет площею 565 кв. м з асортиментом, що налічує більше 3 тис. найменувань.

За словами керівника мережі виномаркетів «Поляна» Ірини ШАУТІДЗЕ, до кінця цього року в Одесі відкриють ще як мінімум два магазини мережі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Поляна Україна Груп» – мережа спеціалізованих магазинів з продажу вина та інших алкогольних напоїв. Станом на 5 червня 2010 року мережа складається з 11 магазинів в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Чернігові, Севастополі та Одесі. Загальна торгова площа – 7602,4 кв. м.