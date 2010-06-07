МАУ почала виконувати рейси Донецьк-Дубровник

У суботу, 5 червня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала свій перший рейс за маршрутом Донецьк - Дубровник - Донецьк. Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Рейси виконуватимуть щосуботи. Переліт займає близько трьох годин і виконується на власних літаках МАУ «Боїнг-737» з двома класами обслуговування: бізнес і економічний.

«Цього року авіакомпанія МАУ розробила спеціальну програму, яка сприяє розвитку туризму в Східному регіоні, і відкрила нові прямі рейси з Донецька до Італії, Західної України і ось тепер – Середземномор`я», – відзначив віце-президент МАУ з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».