У Києві відключають гарячу воду

У Подільському і Оболонському районах столиці з 8 по 22 червня проводитимуть планові відключення гарячої води у зв`язку з проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж для підготовки до опалювального сезону. Про це повідомляє прес-служба АК «Київенерго».

Зокрема, гарячої води не буде в будинках на вулицях: Балтійський пров., Боричів Тік, Боричів узвіз, вул. Валківська, Гаванський пров., вул. Електриків, Кожум’яцька, Костянтинівська, Марка Вовчка, Московський просп., вул. Набережно-Лугова, Набережно-Хрещатицька, Новокостянтинівська, Оленівська, Петропавлівська, Садовського, Скляренка, Фрунзе, Фрунзе, Ярославський пров.

Крім того, до 15 червня гарячої води не буде в Дарницькому районі Києва на вул. Ахматової, просп. Бажана, вул. Вишняківській, Гмирі, просп. Григоренка, Дніпровській набер., вул. Драгоманова, Крушельницької, Пілки, Ревуцького; у Голосіївському і Солом’янському районах столиці – вул. Васильківська, Героїв Оборони, Голосіївська, Голосіївський просп., вул. Заболотного,Кіровоградська, Крейсера «Аврора», Кустанайська, Кустанайський пров., вул. Ломоносова, Лятошинського, Науки просп., вул. Потєхіна, Саперно-Слобідська, Стельмаха, Якубовського, Червонозоряний просп. (частково); у Печерському районі – вул. Анрі Барбюса, Велика Васильківська, Димитрова, бульв. Дружби народів, вул. Ковпака, Кудрі, Лабораторний пров., вул. Літня, Лумумби, Менделєєва, Предславинська, Філатова, Чеська, Щорса.

У повідомленні зазначають, що через виявлені пошкодження заявлений термін проведення випробувань може бути продовжений на час, необхідниц для їх усунення, про що «Київенерго» повідомить додатково.