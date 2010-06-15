На Кіровоградщині подешевшали продукти харчування

У Кіровоградській області в травні індекс споживчих цін склав 99%, з початку року – 103,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У порівнянні з попереднім місяцем, в травні на 2,2% подешевшали продукти харчування і безалкогольні напої. Найістотніше знизилися ціни на яйця (на 41,2%). На 3-14,9% подешевшали рис, овочі, кисломолочна продукція, сир, масло, молоко, тваринні жири, банани.

Водночас, на 1-8,4% подорожчали безалкогольні напої, хліб і кондитерські вироби з борошна, м`ясо птиці, яблука, цитрусові.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, зокрема алкогольні напої – на 0,3%, тютюнові вироби – на 0,5%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1% за рахунок підвищення вартості помешкання в гуртожитку на 0,2% і зрідженого газу – 3,2%.

На 0,1-1,4% збільшилися ціни на послуги відпочинку і культури, охорону здоров`я, ресторанів і готелів.