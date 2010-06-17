У Херсонській області скоротився продаж сільгосппродукції

У Херсонській області виробництво сільгосппродукції в січні-травні цього року, порівняно з показниками за аналогічний період 2009 р., зросло на 0,8%, а реалізація - скоротилася на 2,9%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області, загальне виробництво продукції сільського господарства за вказаний період в сільськогосподарських підприємствах зросло на 13,1%, а в господарствах населення скоротилося на 2,1%.

Зокрема, виробництво основних видів продукції тваринництва в січні-травні збільшилося на 3,8%. На 4,5% скоротилося виробництво молока - до 118,6 тис. т. Водночас, випуск яєць збільшився на 18,1% - до 211,1 млн. шт.

Загальний об`єм реалізованої аграрними підприємствами власної родукції за 5 місяців цього року (у фактично діючих цінах) порівняно з січнем-травнем 2009 року зменшився на 2,9%.