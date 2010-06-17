На Вінниччині викрили мережу з реалізації спирту

Співробітники податкової міліції Вінницької області викрили мешканця м. Ладижин (Вінницька область), який організував у власному гаражі мережу з реалізації спирту, та вилучили в нього понад 5,5 тонн чистого спирту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області.

За повідомленням, у власному господарстві 35-річний житель Вінниччини відпрацював схему, за якою клієнт замовляв партію спирту – тонну-півтори (меншими обсягами господар не торгував), необхідна кількість доставлялася на місце зберігання – в гараж, і за кілька днів відправлялася за визначеною адресою.

Під час реалізації чергової партії спирту, ділок був затриманий працівниками відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів. Він продавав спирт за ціною 18-20 грн. літр, а купував – за 16 грн.

Якість вилученого спирту встановлюють експерти, а податківці тим часом виявляють канали надходження товару.

Встановлено, що реалізувався спирт для подальшого виготовлення і реалізації нелегальної горілки.

У діях зловмисника вбачають ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, що карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років.