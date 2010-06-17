У Львові стартують літні фестивалі
Львів’яни запрошують в гості
Протягом липня та серпня у Львові триватимуть різноманітні фестивалі.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
17-18 липня мешканці та гості міста матимуть можливість почути українську музику з різних куточків України, а також з Білорусі та Франції на міжнародному фестивалі «Країна мрій».
31 липня та 1 серпня вперше в місті відбудеться свято сиру та вина. Також з 20 до 24 серпня у Львові буде проходити III міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир».
Як повідомляють у відділі туризму Львівської міської ради, на ці місяці місто очікує більше туристів. До прикладу, за останні вихідні 12-13 червня до Центру туристичної інформації звернулось 142 туристи. Найбільше звернень з інших міст України, а також Німеччини, Польщі, Росії.